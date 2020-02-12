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Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

Konya'da sevgilisinden şiddet gören kadını kurtarmak için cinayet işleyen Kadir Şeker'in durumu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e soruldu.

AA | 12.02.2020 - 10:59..
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Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

Konya’da sevgilisiyle kavga eden Özgür Duran’a müdahale ettiği sırada yaşanan boğuşmada kalbinden bıçaklayarak ölümüne neden olan 20 yaşındaki Kadir Şeker’e destek büyürken, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de konuyla ilgili kısa bir açıklama yaptı.

"KİMSE KADİR SUÇLUDUR DİYEMEZ AMA ORTADA BİR CESET VAR"

Gül, "Olay çok yeni, zaman tanımak lazım. Savcı verileri topluyor, soruşturmayı sürdürüyor. Bu soruşturma neticesinde karara varılacak. Savcılık makamı kişilerin sadece aleyhine olan verileri toplamıyor. Kişinin lehine olan ne varsa onları da toplayarak soruşturmayı tamamlayacak. Şu anda kimse Kadir suçludur diyemez ama ortada bir ceset var. Olay bir meşru müdafaa mıdır, bir haksiz tahrik midir ya da farklı bir durum mu vardır; bunların hepsi soruşturma aşamasından sonra ortaya çıkacak. Şu da bir gerçek, hakim ve savcılar da sizin bizim gibi bir insan. Onların da vicdanı var, onlarda da bir kalp var. Deliller çerçevesinde bu soruşturmayı tamamlayacaklar. Hepimize düşen soruşturmanın sonucunu beklemektir. Bir kişi tutuklu olunca suçlu olduğu anlamı çıkmaz. Tutukluluk süreci bir tedbirdir."

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

Kadir Şeker ilk ifadesini verdi

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

Kadir Şeker'in kurtardığı kadın konuştu

Adalet Bakanı'ndan Kadir Şeker açıklaması

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