Adalet Bakanlığı, Fettah Tamince için soruşturma istedi

Fettah Tamince hakkında, daha önce 4 kez FETÖ soruşturması açılmıştı.
Bu soruşturmalardan 3'ü hakkında takipsizlik kararı çıktı.
Fettah Tamince hakkında, sadece Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava görüldü. Ancak o davadan da beraat kararı çıktı.
Adalet Bakanlığı, Tamince hakkındaki karara itiraz ederek yeniden soruşturma açılmasını istedi.
YENİDEN SORUŞTURMA İHTİMALİ
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, eğer Yargtay Cumhuriyet Başsavcılığı hakkındaki itirazı kabul ederse Tamince hakkında yeniden soruşturma açılacak.
FETTAH TAMİNCE KİMDİR
Oteller sahibi zinciri olan Fettah Tamince, 17-25 Aralık operasyonlarından sonra Zaman gazetesinin yüzde 10'una ortak olmuştu. Tamince, ayrıca TUSKON dahil KHK ile kapatılan vakıflara üyeydi.