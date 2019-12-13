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Adalet Bakanlığındaki FETÖ operasyonlarında 94 gözaltı

Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda 50, FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi | 13.12.2019 - 09:47..
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Adalet Bakanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 23'ü aktif görevde 84 şüpheliden 50'si yakalandı.

FETÖ'nün adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik İstanbul merkezli 32 ilde düzenlenen operasyonda, 44 şüpheli gözaltına alındı.

26 ŞÜPHELİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin adliye ve ceza infaz kurumlarındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Balıkesir merkezli 14 ilde 26 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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