Adalet kupası nedir

M.Ö. 580-M.Ö. 500 tarihleri arasında yaşamış olan Pisagor, adalet kupasını 2 bin 500 yıl önce icat etti. Ünlü düşünür, çan biçimindeki bu kupaya değişik bir özellik sakladı.

Pisagor, altı delik olarak tasarladığı bardağın içindeki su dökülmüyor. Ne zaman kupaya doldurulan sıvı, sınır çizgisini aşar işte o zaman içindekiler de son damlasına kadar yere dökülür.

KUPA İÇERİSİNDEKİ MESAJ

Açgözlü kişilere dikkat çekmek isteyen filozof, bu buluşuna adalet kupası ismini vermiştir.

Adalet kupasının bu ilginç özelliği adeta şu mesajı verir: "Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz."