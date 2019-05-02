taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9679
Euro
6.6946
Altın
1269.06
Borsa
94524.16
Gram Altın
243.917

Adalet kupası nedir

Yunan filozof ve matematikçi Pisagor'un buluşu olan bu bardağın çok önemli ve anlamlı bir özelliği bulunuyor.

  1. Haberler
  2. İpucu
Whatsapp ile paylaş

M.Ö. 580-M.Ö. 500 tarihleri arasında yaşamış olan Pisagor, adalet kupasını 2 bin 500 yıl önce icat etti. Ünlü düşünür, çan biçimindeki bu kupaya değişik bir özellik sakladı.

Pisagor, altı delik olarak tasarladığı bardağın içindeki su dökülmüyor. Ne zaman kupaya doldurulan sıvı, sınır çizgisini aşar işte o zaman içindekiler de son damlasına kadar yere dökülür.

KUPA İÇERİSİNDEKİ MESAJ

Açgözlü kişilere dikkat çekmek isteyen filozof, bu buluşuna adalet kupası ismini vermiştir.

Adalet kupasının bu ilginç özelliği adeta şu mesajı verir: "Aza kanaat getirmeyen çoğu bulamaz."

Adalet kupası nedir

Adalet kupası nedir

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Messie Sendromu nedir

Messie Sendromu nedir

0
Kalender meşrep nedir

Kalender meşrep nedir

1
Katafalk nedir

Katafalk nedir

0
Totalitarizm nedir

Totalitarizm nedir

2
Uçuk nedir

Uçuk nedir

3
Kippa nedir

Kippa nedir

8
İstanbul'da denize girilebilecek yerler

İstanbul'da denize girilebilecek yerler

4
[+] Görüş bildir