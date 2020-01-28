taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9463
Euro
6.5528
Altın
1579.88
Borsa
119738.86
Gram Altın
301.909
Bitcoin
53236.63

Adama tokat atan kadın kavga çıkarttı

Kırşehir’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı. Kadının eline aldığı kürek ile adama saldırdığı anlar, kameraya yansıdı.

İHA | 28.01.2020 - 13:34..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Kırşehir'deki Uzun Çarşı'da F.E. isimli kadın, dükkanın önünde cep telefonu ile uğraşan Muzaffer Çalışır'a arkadan yaklaşarak ensesine tokat attı.

Muzaffer Çalışır, F.E.'ye tepki gösterirken, kadının aynı çarşıda bulunan kardeşi Y.E. de tartışmaya karışınca kavga çıktı.

KADIN KÜREKLE SALDIRDI

Çıkan kavgada F.E. ve kardeşi Y.E., Muzaffer Çalışır’a yumruklarla saldırmaya başladı. F.E. daha sonra, bir dükkanın önünde bulunan küçük küreği alarak, Muzaffer Çalışır’a vurmaya başladı.

Adama tokat atan kadın kavga çıkarttı

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan Muzaffer Çalışır, F.E. ile aralarında husumet bulunduğunu ve ’Tehdit ve Hakaret’ suçundan kendi aleyhine mahkemece tedbir kararı alındığını ve bu kararı ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldığını anlatarak, "Haklı olduğum olaydan dolayı mağdur durumdayım. İki komşunun arasındaki tartışmada aracı olmaya çalıştım. Aralarında husumet olmaması için aracı oldum. Bu olay sonrasında komşum olan şahısların beni takip ettiğini gördüm. Ben mağdurum. Şu anda adli süreç devam etmekte. Adalete güveniyorum." diye konuştu.

Adama tokat atan kadın kavga çıkarttı


İlginizi Çekebilir
Bankadan para çeken adamın 120 bin lirasını gasbettiler
Tuzla'da bir bankadan para çeken vatandaş, kendisini takip eden araçlı şahıslarca gasbedildi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.
Enkaz altından çıkarılan kedi artık Antalya'da
Elazığ'daki depremde yaralanan kedi, itfaiye ekiplerince Antalya'ya getirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in "Toros" adını verdiği kedinin, tedavisine başlandı.
Yolcu kılığına girip, sürücülere ceza kesti
Adana’da toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde polis yolcu olarak toplu taşıma araçlarına bindi. Şoförlerin ihlallerini gözlemleyen ekipler, 175 şoföre cezai işlem uyguladı.
Oyluk Mağarası'na isim yazıp, kalp çiziyorlar
Bursa'da bulunan ve turistlerin uğrak noktası olan Oylat Mağarası'nda sıcaklık, yaz ve kış hiç değişmiyor. Mağarada sıcaklık hep 18 derece olurken, gelenler gördüklerine inanamıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'a tatile gitti

1159
Erdoğan'dan depremzede anneye destek

Erdoğan'dan depremzede anneye destek

170
Benzin ve motorine indirim yapıldı

Benzin ve motorine indirim yapıldı

167
Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

Suriye sınırına yeni tanklar sevk edildi

74
Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

Türkiye’nin ilk kadın Jandarma Komando Astsubayları

104
Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

Ekrem İmamoğlu, Erzurum'da kayak yaptı

733
Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

Sergen Yalçın'ın alacağı maaş

63
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir