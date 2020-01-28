Adama tokat atan kadın kavga çıkarttı

Kırşehir'deki Uzun Çarşı'da F.E. isimli kadın, dükkanın önünde cep telefonu ile uğraşan Muzaffer Çalışır'a arkadan yaklaşarak ensesine tokat attı.

Muzaffer Çalışır, F.E.'ye tepki gösterirken, kadının aynı çarşıda bulunan kardeşi Y.E. de tartışmaya karışınca kavga çıktı.

KADIN KÜREKLE SALDIRDI

Çıkan kavgada F.E. ve kardeşi Y.E., Muzaffer Çalışır’a yumruklarla saldırmaya başladı. F.E. daha sonra, bir dükkanın önünde bulunan küçük küreği alarak, Muzaffer Çalışır’a vurmaya başladı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olay sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulunan Muzaffer Çalışır, F.E. ile aralarında husumet bulunduğunu ve ’Tehdit ve Hakaret’ suçundan kendi aleyhine mahkemece tedbir kararı alındığını ve bu kararı ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldığını anlatarak, "Haklı olduğum olaydan dolayı mağdur durumdayım. İki komşunun arasındaki tartışmada aracı olmaya çalıştım. Aralarında husumet olmaması için aracı oldum. Bu olay sonrasında komşum olan şahısların beni takip ettiğini gördüm. Ben mağdurum. Şu anda adli süreç devam etmekte. Adalete güveniyorum." diye konuştu.



