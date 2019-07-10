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Adana Belediye Meclisi'ne Zeydan Karalar’ın tepkisi damga vurdu

AK Parti Grup Başkanvekili'ne dönerek "Niye ters ters bakıyon, hayrola?" diyen Başkan Zeydan Karalar, sosyal medyanın diline düştü.

Haber Merkezi | 10.07.2019 - 15:57..
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Adana Belediye Meclisi'ne Zeydan Karalar’ın tepkisi damga vurdu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı 5. oturumunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ifadesi izleyenleri güldürdü.

Oturumda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü.

AK PARTİLİ BAŞKANA DÖNDÜ

Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından, "Evet değerli meclis üyeleri" diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya yönelik Adana şivesiyle, "Niye ters ters bakıyon, hayrola?" diye tepki gösterdi.

Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar’ın tepkisini fark ederek paylaşmaya başladı.

Zeydan Karalar: Niye ters ters bakıyon hayırdır? VİDEO

SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE

Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

Adana Belediye Meclisi'ne Zeydan Karalar’ın tepkisi damga vurdu

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