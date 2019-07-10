Adana Belediye Meclisi'ne Zeydan Karalar’ın tepkisi damga vurdu

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin haziran ayı 5. oturumunda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ifadesi izleyenleri güldürdü.
Oturumda çeşitli tartışmaların ardından Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler için toplu taşımanın ücretsiz yapılması görüşüldü.
AK PARTİLİ BAŞKANA DÖNDÜ
Canlı yayınlanan toplantıda teklifin sunulmasının ardından, "Evet değerli meclis üyeleri" diye sözlerine başlayan Zeydan Karalar, AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya yönelik Adana şivesiyle, "Niye ters ters bakıyon, hayrola?" diye tepki gösterdi.
Toplantının üzerinden 1 ay geçmesine rağmen canlı yayını izleyen sosyal medya kullanıcıları Karalar’ın tepkisini fark ederek paylaşmaya başladı.
Zeydan Karalar: Niye ters ters bakıyon hayırdır? VİDEO
SOSYAL MEDYANIN DİLİNDE
Takipçi sayısı yüksek pek çok mizah sayfasında paylaşılan görüntülere sosyal medya kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.