1 İnsanın içini gören yazar Marcel Proust’tan alıntılar 20. yüzyılın en büyük eserlerinden biri olarak kabul edilen 7 ciltlik Kayıp Zamanın İzinde serisinin yazarı, Fransız romancı, deneme yazarı ve eleştirmen Marcel Proust’tan düşündüren alıntılar…

2 Avcılar'da yoldan çıkan araç takla attı D-100 karayolunda yan yola uçarak ters dönen aracın sürücüsü kazadan sonra uzaklaşırken daha sonra gelen bir kişi, aracı kendisinin kullandığını söylemesine rağmen polisi inandıramadı.

3 Adıyaman’da uyuşturucu ticareti yapan kişi tutuklandı 268,5 gram sentetik kannabinoid maddesi ile birlikte yakalanan M.K., çıkarıldığı mahkemece suçlu bulundu.

4 Acun Ilıcalı mal varlığını açıkladı Canlı yayında hayatı ile ilgili önemli açıklamalar yapan Ilıcalı, "500 tane tişörtüm vardır. Terlik 30-40 tanedir. Benim tişörtlerle, terlikleri toplasan bir kadın çantası yapar" dedi.

5 Adana Belediye Meclisi'ne Zeydan Karalar’ın tepkisi damga vurdu AK Parti Grup Başkanvekili'ne dönerek "Niye ters ters bakıyon, hayrola?" diyen Başkan Zeydan Karalar, sosyal medyanın diline düştü.

6 Şule Çet davası 16 Ekim'e ertelendi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın yargılandığı davada, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.