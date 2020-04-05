taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Adana Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkanı Hülya Erdem

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın mazbatasının iptal edilmesinin ardından yeni başkanlık görevine Hülya Erdem seçildi.

DHA |
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Adana Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkanı Hülya Erdem

Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çeşitli davalardan aldığı cezalar nedeniyle mazbatası iptal edilmişti.

Yeni belediye başkanının belirlenmesi amacıyla mecliste seçim yapıldı.

2 İSİM YARIŞTI

14 CHP, 7 AK Parti, 5 MHP, 4 İYİ Parti ve 1 bağımsız üyeden oluşan Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan oylamalarda, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı ve Ceyhanspor Başkanı Hülya Erdem ile AK Partili Hakan Uçaral yarıştı.

HÜLYA ERDEM SEÇİMİ KAZANDI

Oylamaların ilk turunda, Hülya Erdem 17, Hakan Uçaral 12 oy alırken 2 oy boş çıktı. İkinci turda ise Hülya Erdem 16, Hakan Uçaral 12 oy alırken 3 oy boş çıktı. Üçüncü turda 18 oy alan Hülya Erdem, seçimi kazandı.

Adana Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkanı Hülya Erdem

Adana Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkanı Hülya Erdem


İlginizi Çekebilir
Antalya'da yaşlı adamın tarlasını jandarma sürdü
Jandarma personeli, sokağa çıkma yasağı olan vatandaşın, tarlasını ekemezse gelecek yıl aç kalacağını söylemesi üzerine, direksiyon başına geçti.
İzmit'te sırt ağrısıyla hastaneye gitti korona çıktı
İzmit'te sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında, yapılan test sonucunda koronavirüs tespit edildi.
Sokak hayvanları için sokaklara yem ve su bırakılacak
İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgede, hayvanlar için sokağa yem ve su bırakılacağı belirtildi.
Van'da sokağa çıkan gençler ekipler tarafından uyarıldı
Korona nedeniyle 20 yaş altı gençlerin sokağa çıkması yasaklanırken, kuralı ihlal eden kişiler taksiyle evlerine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
Bebek'te yürüyüşe çıkan genç kıza 3 bin lira ceza
432
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
Seyahat İzin Belgesi'nin kimlere verileceği açıklandı
61
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
İspanyol bakan, medyanın Türkiye iddiasını yalanladı
307
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
18-20 yaş gençlerin sokağa çıkma yasağı için ek genelge
221
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
Trump korona yüzünden daha fazla ölüm bekliyor
281
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
Pervin Buldan, devletin adımlarından memnun değil
753
ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi
ODTÜ koronavirüse karşı tasarımlar geliştirdi
230
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir