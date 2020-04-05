Adana Ceyhan Belediyesi'nin yeni başkanı Hülya Erdem

Adana'nın Ceyhan ilçesi Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın çeşitli davalardan aldığı cezalar nedeniyle mazbatası iptal edilmişti.

Yeni belediye başkanının belirlenmesi amacıyla mecliste seçim yapıldı.

2 İSİM YARIŞTI

14 CHP, 7 AK Parti, 5 MHP, 4 İYİ Parti ve 1 bağımsız üyeden oluşan Ceyhan Belediye Meclisi'nde yapılan oylamalarda, CHP'li Belediye Başkan Yardımcısı ve Ceyhanspor Başkanı Hülya Erdem ile AK Partili Hakan Uçaral yarıştı.

HÜLYA ERDEM SEÇİMİ KAZANDI

Oylamaların ilk turunda, Hülya Erdem 17, Hakan Uçaral 12 oy alırken 2 oy boş çıktı. İkinci turda ise Hülya Erdem 16, Hakan Uçaral 12 oy alırken 3 oy boş çıktı. Üçüncü turda 18 oy alan Hülya Erdem, seçimi kazandı.



