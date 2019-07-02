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Adana Ceyhan’da orman yangını

İlçede meydana gelen orman yangını, saatler süren çalışma sonucu kontrol altına alındı.

DHA | 02.07.2019 - 02:27..
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Kızıldere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın meydana geldi.

Ormandan yükselen dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Adana Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı söndürme ekipleri sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Karadan ve havadan helikopter ile yapılan müdahaleler sonucu yangın gece yarısı kontrol altına alındı.

Saatler süren çalışma sonucu büyük ölçüde söndürülen yangına müdahalenin devam ettiği, yerleşim yerlerine sıçramaması için önlemlerin alındığı bildirildi.

Adana Ceyhan’da orman yangını

Adana Ceyhan’da orman yangını

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