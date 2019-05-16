Dünya karpuz üretiminde Çin’den sonra ikinci sırada olan Türkiye’nin karpuz ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayan Adana’da, ekim alanı geçen yıl 140 bin dönümken bu yıl 100 binin biraz üzerinde çıktı.

HASAT NEDEN GECİKTİ

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Bu yıl havaların çok sert ve yağışlı geçmesinden dolayı hasat dönemi gecikti. Geçen dönem nisan sonunda hasat yapılırken bu yıl mayıs ortasında yapıyoruz. Bu hem hava şartlarından hem de 6 metrelik yüksek seralar açıldığında tutan karpuzlar dölleri çırptı, bu çırpma esnasında karpuz yeniden döl tutmaya başlayacak. 2-3 metrelik seralar açıldığında hava şartlarının iyi olmasından dolayı şuan kırılan karpuzlar 2-3 metrelik sera karpuzların kırımı.

KARPUZ FİYATLARI

Erkenci karpuzlar bundan dolayı gecikti. Ve karpuz fiyatları şu an 2-2,5 TL arasında değişmekte. Verim de hava şartlarından dolayı 2-4 ton arasında değişmekte.” diye konuştu.

"NEREYE EKERSENİZ EKİN BURANIN TADINI VERMEYECEKTİR"

Doğan, vatandaşın Adana karpuzunu gönül rahatlığıyla yiyebileceğini belirterek, “Bu yıl 12 tane ham karpuz ekipleri devrede. Hiç kimseye ham karpuzu kırdırmamak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettiriyoruz. Adana karpuzu rengiyle, tadıyla, kokusuyla, aromasıyla dünyada eşi benzeri olmayan bir karpuzdur. Bu karpuzu nereye ekerseniz ekin buranın tadını vermeyecektir.” dedi.

Adana karpuzunun ilk hasadı yapıldı VİDEO





"FİYATLAR DAHA AŞAĞI DÜŞECEKTİR"

Adana’da karpuz ekim alanının azaldığı kaydeden Doğan, “Karpuz ekim alanı 2017 yılında 120 bin dönümken 2018’de 140 bin dönümü buldu ve şu an 100 binin biraz üzerinde. Aslında bir üretim planı olmalı. Adana’da karpuz 100 bin dönüm üzerinde olmamalı. Karpuz fiyatları haziran ayının başına kadar düşmez. Erkenci karpuzlarda verim düşüklüğü yaşandığı için düşmez. Yüreğir Ovası'ndaki alçak tünel karpuzlar çıktığında onlarda verim daha çok olduğu için o dönemde fiyatlar daha aşağı düşecektir.” şeklinde konuştu.



