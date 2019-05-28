Adana merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Dört yıl önce meslektaşı Engin Hepileri ile nikah masasına oturmuştan Beyza Şekerci, bir itirafta bulundu.

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ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

1987 yılından beri Rumlara uygulanan silah ambargosunun kaldırılması meselesi ABD'nin gündeminde. Bu adımların hepsi doğalgaz ve petrol uğruna atılıyor.