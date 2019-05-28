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Adana merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 20'si aktif görevdeki 27 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA | 28.05.2019 - 07:46..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon başlattı.

EŞ ZAMANLI BASKIN

Adana merkezli 18 ilde 27 askere yönelik gözaltı kararı çıkartıldı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi.

Adana merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Düzenlenen baskında emekli, ihraç edilmiş ve aktif olarak görev yapan askerler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Gözaltına alınan zanlılardan birinin Somalili olduğu öğrenildi.

Adana merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

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