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Adana merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen, aralarında görevine devam edenlerin de bulunduğu 41 polis hakkında gözaltı kararı verildi.

AA | 03.08.2019 - 08:22..
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Adana merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütün "mahrem imamları" ile periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri öne sürülen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

OPERASYON YAPILDI

Hakkında gözaltı kararı verilen ve aralarında göreve devam edenlerin de bulunduğu 41 polisin yakalanması için Adana merkezli 19 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin Adana'ya getirildikleri öğrenildi.

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