Adana merkezli 3 ile şafak vakti DEAŞ operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturmasında, örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

EVLERİN KAPILARI KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ’da şüphelilerin evlerine, sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekât polisleri tarafından koçbaşıyla kırılarak girildi.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Ekiplerin evlerde yaptığı aramada çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken, cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu. Adana’da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise kısa sürede Adana’ya getirileceği bildirildi.



































