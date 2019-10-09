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Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

Adana merkezli 5 ilde yürütülen çete soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı çıkarılan 74 kişiye operasyon düzenlendi.

İHA | 09.10.2019 - 07:01..
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Adana merkezli, İzmir, Konya, Mardin ve Mersin illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) ekipleri operasyon düzenlendi.

Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI

Şafak vakti 800 polisin katılımıyla 87 adrese eş zamanlı gerçekleştiren operasyonda aralarında cezaevi müdürü ile polisin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet timlerinin de katıldığı operasyonda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yapılan baskınlarda söz konusu şahısların evlerine özel hareket polisleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak girdi. Zanlıların evleri didik didik arandı.

Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

SORGULANIYORLAR

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan zanlıların, çek senet, rüşvet verme, PKK propagandası yapma, adam öldürme ve yaralama suçları olduğu öğrenildi.

Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

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