Adana merkezli 5 ilde şafak operasyonu

Adana merkezli, İzmir, Konya, Mardin ve Mersin illerinde Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü (KOM) ekipleri operasyon düzenlendi.

ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET DE KATILDI

Şafak vakti 800 polisin katılımıyla 87 adrese eş zamanlı gerçekleştiren operasyonda aralarında cezaevi müdürü ile polisin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Özel Harekat ve Çevik Kuvvet timlerinin de katıldığı operasyonda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Yapılan baskınlarda söz konusu şahısların evlerine özel hareket polisleri koçbaşlarıyla kapıyı kırarak girdi. Zanlıların evleri didik didik arandı.

SORGULANIYORLAR

Operasyonda gözaltına alınan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yakalanan zanlıların, çek senet, rüşvet verme, PKK propagandası yapma, adam öldürme ve yaralama suçları olduğu öğrenildi.