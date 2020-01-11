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Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Yakalanan 16 şüpheliden, 5'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 11.01.2020 - 10:29..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski polis akademisi ve askeri okul öğrencileri ile örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

16 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

7 Ocak'ta ise Adana, İstanbul, Ankara, Tekirdağ, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Bitlis'te düzenlenen operasyonlarda önce 9, ardından 7 zanlı daha yakalanmıştı.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

5 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski askeri okul öğrencisi olduğu öğrenilen ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kaçmak isterken İstanbul Havalimanı'nda uçağa bineceği sırada yakalanan Bahadır M.'nin de tutuklanan zanlılar arasında yer aldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar  devam ediyor.

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

Adana merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

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