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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Polis ekipleri tarafından Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, 20 kişi gözaltına alındı.

İHA | 26.02.2020 - 08:52..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kemal Serhadlı Polis Okulu ve ortaokullarda öğrencilerin beyinlerini yıkamaya çalıştığı iddia edilen mahrem imam ve eski polis 20 kişinin kimliği tespit edildi.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

ŞAFAK OPERASYONU

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, haklarında gözaltı kararı çıkartılan 20 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 13 ilde şafak vakti operasyonu düzenledi.

Haklarında gözaltı kararı bulunan çok sayıda zanlı, gözaltına alındı.

Adana’da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana’ya gönderileceği bildirildi.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

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