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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 26 gözaltı kararı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin 26 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

DHA | 27.11.2019 - 09:12..
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Adana merkezli 3 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

26 GÖZALTI KARARI

Yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt ile bağlantısı olduğu öne sürülen aralarında ihraç edilen polisler, askerler ve öğrenci yetiştiren 'sorumlu abiler'in bulunduğu 26 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kararın ardından ekipler tarafından, Adana merkezli Mersin ve Ankara'da şafak vakti şüphelilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulanan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde alınan şüphelilerin ise işlerimleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği öğrenildi.

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