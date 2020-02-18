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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyon sonucu, 2009 yılındaki komiserlik sınavına giren ve çoğu KHK ile ihraç edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.02.2020 - 08:33..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2009 yılındaki komiserlik sınavında başarılı olan çoğu KHK ile ihraç edilen 27 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

11 İLDE OPERASYON

Kararın ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince Adana merkezli 11 ilde sabahın erken saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana'da yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin de işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 27 gözaltı kararı

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