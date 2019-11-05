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Adana merkezli FETÖ operasyonu: 5 tutuklu

15 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 33 zanlıdan 5'i tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA | 05.11.2019 - 10:13..
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 kişinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

GÜLEN'İN YAZDIĞI MEKTUP ORTAYA ÇIKTI

Şüphelilerden N.G.'nin evinde ele geçirilen dijital materyaller arasında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in 1965'te Ermeni Patriği'ne yazdığı mektubun bir örneği bulundu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 33 zanlı, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, N.G.'nin arasında olduğu 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle, soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

Bir şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Ekip, firari 4 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Adana merkezli FETÖ operasyonu: 5 tutuklu

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