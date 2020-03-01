Adana merkezli FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, 26 Şubat'ta FETÖ/PDY'ye yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlediği operasyonda bir zanlının daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 19'a yükseldi.

16 ŞÜPHELİ İTİRAFÇI OLDU

Aralarında Adana Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi öğrencileri ve ortaokul düzeyindeki öğrencilerin durumunu takip eden örgütün "mahrem imamları", avukat, gardiyan, kamu ve özel sektörde çalışan öğretmenler ile meslekten ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 19 şüpheliden 16'sının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 18'i adli kontrol şartıyla salıverildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana, Osmaniye, Sakarya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Ankara, İstanbul, Mersin, Elazığ, Trabzon, Balıkesir, Çankırı ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 18 şüpheli gözaltına alınmıştı.