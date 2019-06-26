Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 26 gözaltı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından; Adana merkezli Van, Niğde, Erzurum, Kocaeli, İstanbul, Adıyaman, Kahramanmaraş, Elazığ, Gaziantep, Çanakkale, Aksaray, Konya, Mersin, Muş, Eskişehir ve Artvin’de düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 26 şüpheli gözaltına alındı.

11 KİŞİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Haklarında gözaltı kararı olan firari 11 şüpheliyi, yakalama çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'NÜN KPSS ÇALIŞMA EVLERİNDE KALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda; şüphelilerden bir kısmının, FETÖ’nün ‘KPSS çalışma evleri’nde kaldığı, örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullandığı, Bank Asya’ya para yatırdığı, polis okulu öğrencilerinden sorumlu ‘mahrem imam’ olduğu, askeri okul öğrencilerinin ise örgütün mahrem yapılanmasında ankesörlü ve kontörlü sabit hatlardan örgütsel haberleşme yöntemiyle iletişim kurdukları değerlendiriliyor.



