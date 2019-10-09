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Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

5 ilde 800 polisin katılımıyla silahlı suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi.

DHA | 09.10.2019 - 08:45..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, iş insanı cinayeti, yaralama, çek-senet, rüşvet ve terör örgütü PKK propagandası yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

87 EV BASKINI YAPILDI

Teknik ve fiziki takibin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında polis ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 74 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. 800 polisle Adana merkezli Konya, Mardin, İzmir ve Mersin'de 87 adrese şafak vakti eş zamanlı baskın yapıldı. Demir kapıları özel harekat polislerince kırılarak girilen ev ve iş yerleri, didik didik arandı. Drone ile de havadan destek verilen operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

74 KİŞİ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Adana yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınanların ise işlemleri tamamlandıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon


Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon


Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

Adana merkezli silahlı suç örgütüne operasyon

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