Adana merkezli torbacı operasyonunda 17 tutuklama

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında sokakta uyuşturucu sattıkları ileri sürülen ve "torbacı" diye tabir edilen şahıslara yönelik yaklaşık 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Takip sonucunda Adana merkezli 4 ilde dün şafak vakti 55 adrese eş zamanlı operasyon yapılarak 52 şahsın yakalanması talimatı verildi.

OPERASYON HAVADAN YÖNETİLDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 4 ilde 19 Nisan günü şafak vakti özel harekatın da katıldığı 600 polisle torbacı olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine baskın yaptı. Yapılan operasyonu polis ekipleri, drone ile de havadan yönetti. Drone ile kaçmaya çalışan zanlılar anında yerdeki polislere bildirildi. Bunun sonucunda 43 şahıs yakalandı.

Evlerde yapılan aramada ise çok miktarda hap ve uyuşturucu ile 3 tabanca ele geçirildi. Zanlılar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorgusu tamamlanan 2’si çocuk 43 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlılardan 17’si tutuklanırken diğerleri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.