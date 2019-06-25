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Adana'da narkotik ekipleri operasyon yaptı

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 37 kişiden, 25'i tutuklandı.

İHA | 25.06.2019 - 09:02..
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 21 Haziran Cuma günü şafak operasyonu düzenledi.

3’ü kadın 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı kadınlardan biri basın mensuplarına, “İyi çek. Mankenlik yapıyoruz.” diyerek tepki gösterdi.

31 KİŞİDEN 25'İ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 37 şüpheliden, 1’i kadın 25 kişi tutuklandı. 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 5 kişi de serbest bırakıldı.

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda 13 gram kokain, 125 adet ecsasy hap, 55 adet lyrica hap, 58 gram esrar maddesi, 2 gram skunk maddesi, 10 gram sentetin kannabinoid maddesi, 76 gram metamfetamin ile 57 gram eroin ele geçirildi.

Adana'da narkotik ekipleri operasyon yaptı

Adana'da narkotik ekipleri operasyon yaptı

Adana'da narkotik ekipleri operasyon yaptı

Adana'da narkotik ekipleri operasyon yaptı

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