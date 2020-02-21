Adana otogarında silahlı sopalı kavga: 1'i ağır 3 yaralı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı’nda, Z.A. ve F.A. otogara gelen kargoları müşterilerine teslim ettiği sırada kargosunun geç geldiğini öne süren B.İ. ile aralarında tartışma çıktı.

TARTIŞMA SİLAHLI SOPALI KAVGAYA DÖNDÜ

Tartışmanın ardından B.İ. olay yerinden ayrıldı. Sonra B.İ. adam toplayarak tekrardan otogar içerisinde bulunan Z.A. ve F.A.'nın işlettiği iş yerine geldi. Aralarında tekrar sözlü tartışma geçen Z.A., F.A. ile B.İ. ve yanında gelen kişiler arasında bir anda silahlı sopalı kavga çıktı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALANDI

Z.A.,F.A. ve B.İ. silahlı vurulurken kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Z.A ile F.A yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, B.İ. ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından ve ayağından vurulan B.İ.’in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Tekrar bir olay gelişmemesi için otogara sevk edilen özel harekat timleri geniş güvenlik önlemi aldı. Otogarda yapılan çalışmalarda olaya karışan 4 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayda kullanılan sopa ile yerde bulunan boş kovanlarda polis delil çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.