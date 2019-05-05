Adana polisi sokak satıcılarına göz açtırmadı

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Narlıca, Barbaros ve Fatih mahalleleriyle merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde torbacı diye tabir edilen 10 şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Polis 5 mahalleye eş zamanlı yaptığı baskında 10 şüpheliyi gözaltına aldı.
ESRAR, BONZAİ, TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ
Zanlıların üst ve ev aramasında 6 paket içinde 16,30 gram esrar, 33 paket içinde 88,5 gram bonzai ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
4 ZANLI TUTUKLANDI
Zanlılardan biri sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Güzel çekin televizyona çıksın." demesi dikkat çekti. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.