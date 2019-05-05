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Adana polisi sokak satıcılarına göz açtırmadı

Narkotik ekipleri, torbacı diye tabir edilen 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, bir şüphelinin kameraya "Güzel çekin televizyona çıksın." demesi dikkatlerden kaçmadı.

İHA | 05.05.2019 - 09:59..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi, Narlıca, Barbaros ve Fatih mahalleleriyle merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde torbacı diye tabir edilen 10 şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Polis 5 mahalleye eş zamanlı yaptığı baskında 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adana polisi sokak satıcılarına göz açtırmadı

ESRAR, BONZAİ, TÜFEK VE TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Zanlıların üst ve ev aramasında 6 paket içinde 16,30 gram esrar, 33 paket içinde 88,5 gram bonzai ruhsatsız av tüfeği ve tabanca ele geçirildi. Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana polisi sokak satıcılarına göz açtırmadı

4 ZANLI TUTUKLANDI

Zanlılardan biri sevk edilirken kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Güzel çekin televizyona çıksın." demesi dikkat çekti. Zanlılardan 4'ü çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, 6 zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Adana polisi sokak satıcılarına göz açtırmadı

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