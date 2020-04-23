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Adana polisinden çocuklar için kortej

Polis ekipleri, evlerinden dışarı çıkamayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için kortej düzenledi.

DHA |
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Adana polisinden çocuklar için kortej

Koronavirüsü önlemek amacıyla 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutluyor...

Adana'da ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kortej düzenleyerek, çocukları mutlu etti.

MASKOT POLİSLER İLGİ ÇEKTİ

Oluşturulan kortejde ekip otoları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca maskot polisler, üstü açık otomobilin üzerinden balkonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı.

Şarkılar çalarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan polislere, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şarkılara eşlik ederek katıldı.

Adana polisinden çocuklar için kortej

Adana polisinden çocuklar için kortej

Adana polisinden çocuklar için kortej

Adana polisinden çocuklar için kortej

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Adana polisinden çocuklar için kortej

Adana polisinden çocuklar için kortej

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