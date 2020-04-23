Adana polisinden çocuklar için kortej

Koronavirüsü önlemek amacıyla 20 yaş ve altına getirilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle, çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutluyor...
Adana'da ise İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kortej düzenleyerek, çocukları mutlu etti.
MASKOT POLİSLER İLGİ ÇEKTİ
Oluşturulan kortejde ekip otoları Türk bayraklarıyla donatıldı. Ayrıca maskot polisler, üstü açık otomobilin üzerinden balkonlara çıkan çocuk ve ailelere el salladı.
Şarkılar çalarak vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan polislere, vatandaşlar da evlerinin balkonlarından şarkılara eşlik ederek katıldı.
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