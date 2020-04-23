Adana polisinden çocuklar için kortej

Polis ekipleri, evlerinden dışarı çıkamayan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu yaşatmak için kortej düzenledi.

Koronavirüs ile mücadale kapsamında getirilen seyahat kısıtlaması engelini aşmak isteyenler için sahte seyahat belgesi düzenleyen şüpheli Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda yakalandı.

Koronavirüs sebebiyle evde geçireceğimiz Ramazan'ın ilk gününde sizi uzun süre tok tutarken, hem midenizi koruyacak hem de susuzluğunuzu engelleyecek sahurlukları sizler için listeledik…

7

DSÖ ve Gates Vakfı çalışanlarının e-posta adresleri hacklendi

Dünya Sağlık Örgütü ve Gates Vakfı dahil olmak üzere, koronavirüsle mücadele eden birçok kuruma ait 25 bin e-posta adresi ele geçirildi.