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Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Bölgede havaların iyi olması ve piyasada ürünlerin artmasıyla gıda fiyatlarında düşüş yaşanıyor.

DHA | 29.04.2019 - 14:31..
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Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana'da havaların ısınmasıyla ürün hasatlarının yaygınlaştığını ve fiyatların düştüğü belirtildi.

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

FİYATLAR HALDE UCUZLADI

Adana Kabzımallar Odası Başkanı Ali Batman, bazı ürünlerin sebze hali ve market fiyatlarına ilişkin şunları söyledi: "Soğanın kilosu 1 TL'den gidiyor. Daha küçük türü 75 kuruşa satılıyor. Taze patates 3-3,5 TL’ye düştü. Patlıcan geçen hafta 5-6 TL arasındaydı, şimdi 3 TL’ye düştü. İkinci kalitesi de 2- 2,5 TL arasında. Marulun kasası 30 TL'den 13 TL'ye düştü. Kapya biber geçen ay 20 TL’ye kadar çıkmıştı, şimdi 8-10 TL arasında satılıyor ancak marketlerde hala aynı, 20-22 TL. Papaz erik de 9 TL'ye satılıyor ancak marketlerde 30 TL."

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

Adana sebze halinde soğanın kilosu 75 kuruşa indi

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