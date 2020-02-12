Adana Valisi Mahmut Demirtaş, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altına düşmesi üzerine sokakta tek bir vatandaşın bile kalmaması için Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürlüğü'ne talimat verdi.

EVSİZ VATANDAŞLAR OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Talimat üzerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, polislerle birlikte kenti sokak sokak gezip sokakta kalan bütün vatandaşları topladı.

Vatandaşların soğuktan korunması için büyük çaba harcayan ekipler, özellikle otogarda kalanlara ağırlık verdi. Polis, daha sonra sokakta kalan vatandaşları kış boyu kalabilecekleri bir otele yerleştirdi.

Adana Valiliği'nden sokakta kalan vatandaşlara yardım ViDEO

"ÜZERİMDEKİ KIYAFETTEN BAŞKA KIYAFETİM YOK"

Otele yerleştirilen 57 yaşındaki Salih Gülşen, kimsesi olmadığını ve sürekli otogarda kaldığını söyleyerek, "Kimsem yok, üzerimdeki kıyafetten başka kıyafetim yok, yıkayıp yıkayıp onu giyiyorum. Devletimiz tam zamanında geldi." diyerek yürekleri sızlattı.