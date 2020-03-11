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Adana ve Edirne'de festivaller iptal edildi

Adana'daki Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı ve Edirne'deki Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali, koronavirüs önlemleri kapsamında ertelendi.

DHA | 11.03.2020 - 07:42..
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Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı Komitesi'nin Adana Valiliği'nde yaptığı toplantıya Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan, Çukurova, Sarıçam ilçe belediye başkanlıkları ile komite üyeleri katıldı. Toplantıda bu yıl 8'incisi düzenlenecek olan  karnavalın yapılmamasına karar verildi. Değerlendirme sonucunda yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Valiliğimiz himayesinde Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, İlçe Belediye Başkanlıklarımız ve Adana Ticaret Odası ve Karnaval Komitesi iş birliğinde, her yıl nisan ayında düzenlediğimiz Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalımızım 8'incisinin 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bununla birlikte dünya genelinde gerek ulusal gerekse uluslararası pek çok fuar, festival ve karnaval gibi insanların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerin, etkisi gün geçtikçe artan ve birçok can kaybına sebebiyet veren yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelendiği ya da iptal edildiği müşahede edilmektedir. Karnavalın uluslararası boyutunun ülkemiz ve ilimiz açısından beraberinde koronavirüs tehlikesi getireceği kanaatine varılmış; bu bağlamda 3-12 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı'nın vatandaşlarımızın sağlığı göz önünde bulundurularak bu yıl yapılmamasına karar vermiştir."

Adana ve Edirne'de festivaller iptal edildi


EDİRNE'DE BANDO VE CİĞER FESTİVALİ ERTELENDİ

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, son birkaç gündür Bulgaristan'ın Plevne ve Gabrovo ardından Kuzey Makedonya'dan koronavirüs haberlerinin geldiğini belirterek, "Yunanistan'da zaten vardı. Virüsün ortaya çıkmış olması nedeniyle 10-12 Nisan tarihlerinde yapacağımız Uluslararası Bando ve Tava Ciğer Festivali'ni ileri bir tarihe erteleme kararı aldık. Çünkü bizim festivalimize katılan bandoların büyük çoğunluğu Balkan ülkelerinden geliyor. Festivali daha sonra da yapabiliriz. Bu anlamda vatandaşlarımızın güvenliğini riske sokacak hiçbir şeyi yapmama kararı aldık. Gerekli hassasiyetleri ortaya koymamız gerekiyor. Sıkıntılı süreç bittikten sonra festivali ileri bir tarihte yapacağız" dedi.

Adana ve Edirne'de festivaller iptal edildi

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