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Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana’da 751 polisin katılımıyla Yeşiloba Hipodromu'nda yapılan narkotik uygulamasında cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalandı.

İHA | 21.01.2020 - 06:27..
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Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Yeşiloba Hipodromu'nda bulunan ahırlarda narkotik uygulaması düzenlendi.

751 POLİS KATILDI

Trafik, Özel Harekat, Çevik Kuvvet, Terörle Mücadele, Narkotik şubelerinden 751 polisin katıldığı uygulamaya helikopter de havadan destek verdi. Akşam saatlerinde yapılan uygulamada 63 ahır polisler tarafından didik didik arandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

ARANAN BİR KİŞİ YAKALANDI

Uygulamada 402 kişinin GBT sorgusu yapılırken, cinsel taciz suçundan aranan bir kişi yakalanarak Şakirpaşa Polis Merkezine teslim edildi.

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

Adana Yeşiloba Hipodromu'nda narkotik uygulaması yapıldı

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