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Adana'da 1 kişi metil alkolden hayatını kaybetti

Metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan 5 kişiden 1’i öldü.

İHA | 13.07.2019 - 03:19..
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde sahte içki satanlara yönelik yapılan operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Birlikte alkol aldığı değerlendirilen ve rahatsızlanmaları üzerine yakınları tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye götürülen 5 kişi, etil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı. Özel Hastaneye kaldırılanlardan D.Ö.K. (31) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

D.Ö.K’nin cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanelerdeki diğer 4 kişinin tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi. Ceyhan Emniyeti konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

KAÇAK ALKOL SATANLARA OPERASYON

Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın talimatı ile, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçak içki satan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, bir işyerinde, buzdolabı içerisinde 2 adet 5 litrelik su şişesi, 11 adet 0.5 litre şişeye dolu vaziyette 80 adet ’boğma’ diye tabir edilen içki ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Adana'da 1 kişi metil alkolden hayatını kaybetti

Adana'da 1 kişi metil alkolden hayatını kaybetti

Adana'da 1 kişi metil alkolden hayatını kaybetti

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