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Adana'da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt yakalandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı.

İHA | 30.05.2019 - 10:06..
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İhbarın alındığı siteye yapılan operasyonda 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

SİTEYE BASKIN YAPILDI

Ekipler, merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi’nde Nakliyeciler Sitesi içinde kaçak akaryakıt olduğu ihbarını aldı. İhbar üzerine siteye baskın yapan polis, bir kamyonetin kasasında 10 tank içinde 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi.

Adana'da 10 bin 600 litre kaçak akaryakıt yakalandı

TUTUKLANDI

Polis olayın şüphelisi Ayhan T. ve Fırat K. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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