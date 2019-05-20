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Adana'da 100 bin liralık kablo hırsızları tutuklandı

Bir iş yerinin trafosundan 100 bin lira değerinde bakır kablo çalarken yakalanan iki zanlı tutuklandı.

İHA | 20.05.2019 - 08:59..
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155'i arayan bir kişi, Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde gece hırsızlık olduğunu bildirdi. Bu ihbar üzerine harekete geçen polis, Adana Organize Sanayi Bölgesi'ne ihbar edilen yere geldiğinde farları yanan bir otomobil gördü.

POLİSE ENGEL OLMAYA ÇALIŞTILAR

Polis otomobile yaklaşıp içindeki Selçuk S. ve Nebi Y.'nin aşağı inmesini istedi. Bu arada araçtan inen şahıslar, polislerin kendilerini durduramayacağını ve arayamayacağını söyleyerek tartışmaya başladı. Polise mukavemet gösteren zanlılar birkaç ekip daha çağrılarak etkisiz hale getirildi. Daha sonra otomobilde yapılan aramada çok sayıda 1,5 metre uzunluğunda bakır kablo bulundu.

Adana'da 100 bin liralık kablo hırsızları tutuklandı

100 BİN LİRALIK ZARARA UĞRADI

Polis trafonun yanına gittiğinde de yine kesilmiş halde çok sayıda bakır tel buldu. Bunun üzerine polis iş yerinin sahibi Muhyettin Şimşek'e ulaştı. Şimşek olay yerine gelip hırsızlığı görünce 100 bin lira zararı olduğunu söyleyip zanlılardan şikayetçi oldu.

Hırsızlık yapmadıklarını söyleyen zanlılar, sorgularının ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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