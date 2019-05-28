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Adana'da 12 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp

Kendisinden 2 gündür haber alınamayan 12 yaşındaki çocuğun sulama kanalında akıntıya kapıldığı iddiası üzerine AFAD, kanalda arama başlattı.

İHA | 28.05.2019 - 15:13..
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Merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi’nde yaşayan Üzeyir Tamer’den (12) dünden bu yana haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Çocuğun en son birlikte görüldüğü arkadaşları, Tamer’in yüzmek için mahallenin yakınından geçen Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına girdiğini ve akıntıya kapılarak boğulduğunu iddia etti.

SULAMA KANALINDA OLDUĞU SÖYLENDİ

Bunun üzerine kayıp çocuk için sulama kanalında AFAD ve SAR Arama Kurtarma Acil Yardım Derneği'nden 15 kişilik ekiple, arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarını takip eden kayıp çocuğun ağabeyi Fatih Tamer, kardeşinin eve gelmemesi üzerine kaygılandıklarını belirterek, "Arkadaşları ilk görüşmemizde kardeşimin kendilerinin yanından ayrıldığını anlatmışlardı. Bugün yeniden görüştüğümüzde ise sulama kanalında boğulduğunu söylediler." dedi.

Adana'da 12 yaşındaki çocuk 2 gündür kayıp

SÖYLENİLEN YERDE BULUNAMADI

Ekiplerin şu an için kıyıdan kanalı tarayarak gerçekleştirdiği aramalarda, kayıp çocuğa ulaşılamadı.

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