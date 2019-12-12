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Adana'da 15 mahkum zehirlendi

Kozan ilçesinde M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 15 mahkum, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

İHA | 12.12.2019 - 00:01..
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Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan 15 mahkum, mide bulantısı ve kusma belirtileri üzerine gıda zehirlenmesi şüphesiyle cezaevi araçları ve ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine kaldırıldı.

MAHKUMLARIN DURUMU İYİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan mahkumların yapılan doktor muayenelerinde durumlarının iyi olduğu ve tüm mahkumların taburcu edildiği öğrenildi. Taburcu edilen mahkumların yeniden cezaevi aracı ile Kozan M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Kozan’da 15 mahkum gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu -1

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Adana'da 15 mahkum zehirlendi

Adana'da 15 mahkum zehirlendi

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