Adana'da 16 parça tarihi eser yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik çalışma kapsamında iki kişinin bazı objeler bulundurduğunu belirledi.

İKİ ŞÜPHELİNİN SORGUSU SÜRÜYOR

Polis, bunun üzerine şüphelilerin içinde bulunduğu otomobili takibe aldı. Araç, merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'nde durdurularak arama yapıldı. Aramada tarihi eser olduğu değerlendirilen parçalara ayrılmış 4 kandil, yağdanlık ve heykelciğin de aralarında bulunduğu 16 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.