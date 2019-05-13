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Adana'da 18 bin 300 paket kaçak sigara yakalandı

Kentte bir eve yapılan baskında 18 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirildi. Sigaraların sahibi tutuklandı.

İHA | 13.05.2019 - 10:25..
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Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye uyruklu Hasan Musa isimli şahsın evinde kaçak sigara bulundurduğu ihbarını aldı.

KAÇAK SİGARACI TUTUKLANDI

İhbar üzerine harekete geçen kaçakçılılık ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Ova Mahallesi’ndeki eve baskın düzenledi. Baskında polis evde yaptığı aramada 18 bin 300 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis sigaralara el koyarken, Hasan Musa’yı da gözaltına aldı. Zanlı kaçakçılık suçlamasıyla çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Adana'da 18 bin 300 paket kaçak sigara yakalandı

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