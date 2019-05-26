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Adana'da 2 gündür kayıp Cengizhan, raylarda ölü bulundu

Ailesinin 2 gündür haber alamadığı 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu.

AA | 26.05.2019 - 05:18..
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Merkez Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi'ndeki tren raylarının yanında bir çocuğun hareketsiz yattığını görenler, durumu polise ve 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Adana'da 2 gündür kayıp Cengizhan, raylarda ölü bulundu

2 GÜNDÜR KAYIP OLAN CENGİZHAN'IN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, cesedin 2 gündür haber alınamayan 13 yaşındaki Cengizhan Kaş'a ait olduğunu tespit etti.

Adana'da 2 gündür kayıp Cengizhan, raylarda ölü bulundu

Haber üzerine olay yerine gelen Kaş ailesi gözyaşı döktü. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kaş'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için  Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Adana'da 2 gündür kayıp Cengizhan, raylarda ölü bulundu

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