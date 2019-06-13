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Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da Suriye uyruklu ailenin yaşadığı iki katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangında 6 çocuk dumandan etkilendi.

İHA | 13.06.2019 - 04:09..
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Adana'nın, Seyhan İlçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan iki katlı müstakil evin zemin katında yangın meydana geldi.

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı VİDEO

EV KÜLE DÖNDÜ

Suriye uyruklu 10 kişinin yaşadığı evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede müdahale ederek söndürürken ev küle döndü. İtfaiye erleri ise yangının çıkış nedenini araştırıyor.Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

7 KİŞİ DUMANDAN ZEHİRLENDİ

Yangın esnasında Suriye uyruklu 6 çocuk ve anneleri dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen çocuklar sağlık ekiplerinin ambulanstaki müdahalelerinin ardından ailesine teslim edildi. Evden çıkan diğer çocuklar ise ağabeylerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

Adana’da 2 katlı müstakil ev alev alev yandı

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