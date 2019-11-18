Adana'da 2 kişi park halindeki aracı yaktı

Adana'nın Kozan ilçesinde Mahmutlu Mahallesi Kozan Ortaokulu yakınlarında akşam saatlerinde, Sibel Mantaş’a ait otomobil, başı kapşonlu bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar yangına müdahale ederek, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta soğutma çalışmaları yaptı. Polis ekipleri güvenlik kamerasından yola çıkarak olayı gerçekleştirdiği iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların emniyette sorguları devam ederken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobili üzerine benzin döküp yaktılar VİDEO