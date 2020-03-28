Koronavirüs salgınını fırsata çevirmek isteyen dolandırıcıların engellenmesi için çalışma başlatan Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki depoda kaçak kimyasal ürün üretimi ihbarı üzerine harekete geçti.

2 MİLYON LİRALIK SAHTE DEZENFEKTAN

Polis ekiplerince depoya düzenlenen operasyonda 33 bin 28 adet dezenfektan, 9 bin 972 adet şampuan, 192 adet kolonya, bin 101 adet saç kremi, 71 bin 850 adet sticker, kapak ve boş kutu ele geçirildi.

Piyasa değeri 2 milyon lira olan dezenfektanlar imha edilmek üzere polis tarafından alınırken, kaçak faaliyet gösteren deponun sahibi de sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 2 milyon liralık sahte dezenfektan ele geçirildi