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Adana'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

Adana'da kaçak içki operasyonu düzenlendi. Operasyonda 2 ton 200 litre etil alkol ve çok sayıda kaçak alkol yakalandı.

İHA | 20.07.2019 - 09:34..
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'da geniş kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Ekipler, kentte 10 kişinin ölümüne neden olan metil alkol zehirlenmeleri üzerine kaçak alkol satışı yapanlara yönelik çalışmalarına devam etti.

Adana'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

2 TON ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Yeni Mahalle İncirlik Bulvarı'nda izinsiz alkol satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya operasyon yaptı. Depoda yapılan aramada, 5 litrelik 404 bidonda 2 ton 20 litre etil alkol ele geçirildi. Etil alkolü sattığı iddia edilen R.D. ve M.A. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, 5 litrelik 36 bidonlarda 180 litre etil alkol, çeşitli markalara ait 30 şişe bandrolsüz ve 20 litre pet şişeler içinde yapılmış satışa hazır kaçak içki ile 250 mililitre viski aroması ele geçirildi.

Adana'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

4 KİŞİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Kaçak içki satışı yaptığı iddia edilen V.K. ve H.T. gözaltına alındı. Operasyonlarda yakalanan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Adana'da 2 ton etil alkol ele geçirildi

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