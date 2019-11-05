Adana'da 22 ton sahte deterjan ele geçirildi

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Yüksekova'da yol asfaltlama çalışması

İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksekova Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Osman Doğramacı, ilçenin en büyük sıkıntısı olan yol sorununa el attı.