Adana'da 22 yaşında 60 hırsızlık olayına karıştı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliğinde görevli hırsızlık dedektifleri, Akdeniz Mahallesi'nde devriye görevi yaparken bir genç kızdan şüphelenip takip etmeye başladı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Polis genç kızı takip ederken, evleri gözetleyen genç kız, bir eve girmek isterken suçüstü yakalandı.

60 SUÇ, 5 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Emniyete getirilerek sorguya alınan genç kızın Kibariye S. (22) olduğu, hırsızlıktan 60 suç kaydı bulunduğu, ayrıca 6 hırsızlık olayından 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası aldığı ve 2 bin lira para cezasına çarptırıldığı belirlendi.

TUTUKLANDI

Emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edilen Kibariye S., tutuklandı.