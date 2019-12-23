Adana'da 23 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Adana'nın Sarıçam ilçesine bağı Yeni Mahalle'de kaçak akaryakıt üretildiğine dair ihbar alan polis ekipleri, harekete geçerek operasyon düzenledi.

23 BİN LİTRE KAÇAK AKARYAKIT ELE GEÇİRİLDİ

Kaçak akaryakıt istasyonu olduğu ve kaçak yakıt üretildiği belirlenen adrese yapılan baskın sonrası, 23 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin, istasyonu kapatıp iş yeri sahibi B.P.'yi ve istasyon çalışanı İ.T.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.