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Adana'da 24 PKK şüphelisi adliyede

Terör örgütü PKK propagandası yaptığı ve örgüte eleman temin eden kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2'si Suriyeli, 24 kişi adliyeye sevk edildi.

DHA | 01.05.2019 - 17:10..
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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 26 kişi ile örgüte eleman temin ettikleri ileri sürülen 2 Suriyelinin yakalanması için dün sabah operasyon düzenledi.

ÖZEL HAREKATTAN BALYOZLU BASKIN

Özel Harekât, Güvenlik, Asayiş şubeleri ile İlçe Emniyet Müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla Adana'da 27, Şanlıurfa'da da bir adrese baskın yapıldı. Evlerin demir kapılarını 'koçbaşı' diye tabir edilen balyozla kırarak içeri giren ekipler, 2'si Suriyeli 24 kişiyi yakaladı.

Adana'da 24 PKK şüphelisi adliyede

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, silahlara ait mühimmat, 25 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınarak sorgulanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 24 PKK şüphelisi adliyede

Adana'da 24 PKK şüphelisi adliyede

Adana'da 24 PKK şüphelisi adliyede

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