Adana'da 24 yıl 2 ay hapis cezası alan hükümlü yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "Sahte banka ve kredi kartı kullanmak suretiyle yarar sağlama suçundan" kesinleşmiş 24 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan Yusuf T.'nin (49) saklandığı yeri tespit etti.

KAÇMAYA ÇALIŞTI, YAKALANDI

Polis, hükümlünün yakalanması için adrese baskın yaptı ancak Yusuf T. kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalama sonrası hükümlü yakalandı.

CEZAEVİNDE

Emniyete getirilen Yusuf T. işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.



