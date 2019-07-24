taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7256
Euro
6.3816
Altın
1423.31
Borsa
102188.62
Gram Altın
262.405

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Bir kadın 6 aylık bebeğiyle 2 çocuğunu sık sık evde bırakıp gezmeye gitmesine tepki gösteren mahalle sakinleri, saatlerce ağlayan bebeğin sesine dayanamayıp polisi aradı.

İHA | 24.07.2019 - 10:52..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Sorumsuz anne Eda Y., küçük çocuklarının üzerine kapıyı kitleyip evden ayrıldı.

Saatlerce dönmeyen annenin yokluğuna ağlayan 6 aylık bebeğe ve 2 küçük çocuğun bağırışlarına komşular koştu.

Mahalleye polis çağırıldı.

ŞİDDET NEDENİYLE SÜREKLİ TAŞINDILAR

Eda ile Alptekin Y. 5 yıl önce evlendi. Çiftin, Adagül (4), Arif (2) ve 6 aylık Mete isimli 3 çocukları oldu. Ancak fabrikada çalışan Alptekin Y. eşini sürekli darp etmeye başladı. Bu nedenle aile çoğu kez mahalle değiştirdi.

6 AYLIK BEBEĞİN AĞLAMASI, VİCDANSIZ ANNEYİ ELE VERDİ

Mithatpaşa Mahallesine de bir süre önce taşınan aile de anne çocuklarını evde bırakıp bırakıp gezmeye gitmeye başladı. Anne yine 6 aylık bebeğini de evde bırakıp gidince bebek ağlamaya başladı. 4 saat hiç susmadan bebek ağlayınca komşuları dayanamayıp polise haber verdi.

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

ÇOCUK POLİSİ AİLEYİ SORUŞTURACAK

Bu sırada bebeğin dayısı da olay yerine gelerek kız kardeşini arayıp eve gelmesini istedi. Ancak Eda Y. bir türlü eve gelmedi. Polis ise durumu çocuk polisine haber verdi. İnceleme sonrası çocukların aileden alınıp alınmayacağını karar verilecek. Annenin saatler sonra eve geldiği öğrenildi.

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

HER GÜN BIRAKIP GİDİYORMUŞ

Mahalle sakini Ferhat Eber, her gün kadının çocukları bırakıp gittiğini, çocukların 4 saattir ağladığını söyledi.

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

Ankara'da 16 yaşındaki çocuk damat vuruldu

71
Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

Trump, AB'den şikayetçi: Bizi soyuyorlar

61
Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

Bulgaristan'da gündem Türkiye'nin S-400'leri

121
Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

Beyaz Saray'da Türkiye konulu toplantı bitti

96
Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

Avrupa'da Türklerin vatandaşlık tercihi Almanya oldu

147
Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

Hande Ataizi: Bir oyuncunun soyunması normal

70
CHP'de kurultay ertelenmiyor

CHP'de kurultay ertelenmiyor

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir