Adana'da 3 çocuğunu eve kitleyip gezmeye gitti

Adana’nın merkez Seyhan ilçesi, Mithatpaşa Mahallesinde akılalmaz bir olay yaşandı.

Sorumsuz anne Eda Y., küçük çocuklarının üzerine kapıyı kitleyip evden ayrıldı.

Saatlerce dönmeyen annenin yokluğuna ağlayan 6 aylık bebeğe ve 2 küçük çocuğun bağırışlarına komşular koştu.

Mahalleye polis çağırıldı.

ŞİDDET NEDENİYLE SÜREKLİ TAŞINDILAR

Eda ile Alptekin Y. 5 yıl önce evlendi. Çiftin, Adagül (4), Arif (2) ve 6 aylık Mete isimli 3 çocukları oldu. Ancak fabrikada çalışan Alptekin Y. eşini sürekli darp etmeye başladı. Bu nedenle aile çoğu kez mahalle değiştirdi.

6 AYLIK BEBEĞİN AĞLAMASI, VİCDANSIZ ANNEYİ ELE VERDİ

Mithatpaşa Mahallesine de bir süre önce taşınan aile de anne çocuklarını evde bırakıp bırakıp gezmeye gitmeye başladı. Anne yine 6 aylık bebeğini de evde bırakıp gidince bebek ağlamaya başladı. 4 saat hiç susmadan bebek ağlayınca komşuları dayanamayıp polise haber verdi.

ÇOCUK POLİSİ AİLEYİ SORUŞTURACAK

Bu sırada bebeğin dayısı da olay yerine gelerek kız kardeşini arayıp eve gelmesini istedi. Ancak Eda Y. bir türlü eve gelmedi. Polis ise durumu çocuk polisine haber verdi. İnceleme sonrası çocukların aileden alınıp alınmayacağını karar verilecek. Annenin saatler sonra eve geldiği öğrenildi.

HER GÜN BIRAKIP GİDİYORMUŞ

Mahalle sakini Ferhat Eber, her gün kadının çocukları bırakıp gittiğini, çocukların 4 saattir ağladığını söyledi.



















