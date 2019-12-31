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Adana'da 3 katlı boş bina çöktü

Adana'da uzun süredir kimsenin oturmadığı 3 katlı bina büyük bir gürültüyle çökerken, çevre binalarda oturanlar panik yaşadı.

DHA | 31.12.2019 - 03:12..
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Merkez Seyhan ilçesinin tarihi yapılarıyla ünlü Tepebağ Mahallesi'nde gece yarısı büyük bir gürültüye uyanan mahalle sakinleri, dışarıya çıktıklarında 27011 Sokak'ta bulunan terk edilmiş 3 katlı binanın yıkıldığını gördü.

Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü -1

ÖLEN YA DA YARALANAN YOK

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Enkazda yapılan ilk incelemede ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı saptandı.

Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü -3

MAHALLE SAKİNLERİ PANİK YAŞADI

Bazı vatandaşlar hortum çıktığını, bazı vatandaşlar ise bomba patladığını sanıp kendilerini dışarıya attıklarında enkazı gördüklerini söyledi. Sokaktaki enkazın kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü -2





Adana'da terk edilmiş 3 katlı bina çöktü -4

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