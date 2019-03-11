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Adana'da 3 kişi baz istasyonunun aküsünü çaldı

Adana'da, bir süre önce kurulumunda çalıştığı baz istasyonunun akülerini çalarak bir mahalleyi iletişimsiz bırakan zanlı ile 2 arkadaşı yakalandı.

DHA | 11.03.2019 - 11:19..
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Baz istasyonu kurulumunda çalışan 26 yaşındaki Soner H., arkadaşları Adem D.  ve Şeref Ö.  ile soygun planı hazırladı.

29 BİN LİRA DEĞERİNDE

Mahallede bulunan baz istasyonunun kapısını kıran şüpheliler, içeride bulunan 29 bin lira değerinde aküyü çaldı. Mahallede internet ve telefon sinyallarinin kesilmesi üzerine vatandaşlar, durumu operatör şirketine bildirdi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

İstasyona gelen görevliler ise, akülerin çalındığını görünce polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini saptadı. Kısa sürede yakalanan şüphelilerden Soner H. ve Adem D. tutuklandı, Şeref Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana'da 3 kişi baz istasyonunun aküsünü çaldı

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